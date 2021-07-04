Star.com.tr 4 Temmuz 2021 Pazar 22:42 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 22:42

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Milli Takımı'n EURO 2020 öncesi kampında bulunduğu açıklamalarda hayalinin İngiltere Premier Lig'de forma giymek olduğunu söyleyen yıldız orta sahaya Fransa Ligue 1'den Olympique Lyon talip oldu. Fransa'da ligi dördüncü sırada tamamlayan Fransız ekibi Avrupa kupalarında mücadele edecek. Lyon bu sezon iddialı kurmak istediği kadrosuyla hem ligde hem de Avrupa'da başarı arıyor.

13 MİLYON EURO BONSERVİS TEKLİFİ



Fransız medyasının haberine göre Olympique Lyon Ozan Tufan için 13 milyon euro bonservis teklifinde bulundu. Fenerbahçeli yöneticiler Fransız ekibine 20 milyon euro bonservis cevabını verdi. Lyon'un sportif direktörü Juninho ise Ozan'ı ısrarla takıma kazandırmak istiyor. Fransız medyasına göre 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer tamamlanabilir. Ozan Tufan sarı lacivertli ekibe 7 milyon euro bonservis ile Bursaspor'dan transfer olmuştu.

Lyon geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay'dan Cenk Özkacar'ı da takıma dahil etmişti. Lyon Cenk için Altay'a 2 milyon euro bonservis ödeyerek 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.