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Spor

Fenerbahçe'de Ozan Tufan için sürpriz karar! İsmail Kartal...

Premier Lig macerasından kısa sürede dönen Ozan Tufan için Fenerbahçe'de şaşırtan bir karar alındı. Milli yıldız yıllar önce oynadığı sağ bek mevkiine geri dönmeye hazırlanıyor. Ozan Tufan için bu kararı İsmail Kartal aldı.

15 Mart 2022 Salı 20:37 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 20:37
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Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a transfer olan Ozan Tufan Fenerbahçe'ye sürpriz bir şekilde geri dönmüştü. Teknik direktör İsmail Kartal milli yıldız için sürpriz bir karar aldı.

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OZAN TUFAN SAĞ BEKE GEÇİYOR

Fenerbahçe'de yaşanan savunma zafiyetinden sonra İsmail Kartal, Ozan Tufan'a yeni bir görev vermeye hazırlanıyor. Osayi-Samuel ve Nazım Sangare'den verim alamayan teknik direktör o bölgeye Ozan Tufan'ı monte etmeyi planlıyor.

İSMAİL KARTAL MEMNUN KALDI

Süper Lig'de son oynanan Alanyaspor maçında etkili oynayan Ozan Tufan, zaman zaman hücuma da yaptı. İsmail Kartal'ın milli yıldızın bu performansından son derece memnun olduğu ifade edildi.

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