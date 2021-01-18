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Spor

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Sivasspor maçında cezalı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku yaşanıyor! Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan sarı lacivertli ekipte Ozan Tufan, 40. dakikada gördüğü sarı kartla 20. haftadaki Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

18 Ocak 2021 Pazartesi 20:04 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 20:04
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Süper Lig'i 19. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı - lacivertlilerde 40. dakikada sarı kart gören Ozan Tufan, ceza sınırına takıldı ve Sivas deplasmanı öncesinde cezalı duruma düştü.

Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçında oynayamayacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Jose Sosa, Kemal Ademi ve Diego Perotti ile cezalı olan Mert Hakan Yandaş da Sivas deplasmanında yer alamayacak.

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