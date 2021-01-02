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Spor

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Gustavo geri döndü

Süper Lig'in 16'ncı haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Koronavirüs testleri negatife dönen Ozan Tufan, takımla birlikte çalışırken Gustavo ise yarın ekibe dahil olarak çalışmalara katılacak.

DHA02 Ocak 2021 Cumartesi 20:21 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 20:23
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Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 17.00'de ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Koronavirüs testleri negatife dönen Ozan Tufan, takımla birlikte çalışırken Gustavo ise yarın ekibe dahil olarak çalışmalara katılacak. Ferdi Kadıoğlu da çalışmalarını takımla birlikte sürdürürken, Diego Perotti çalışmalarına takımdan ayrı devam etti. Filip Novak ise tedbir amaçlı takımdan ayrı özel çalıştı. Öte yandan sol alt adelesinde 2'nci derece yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci'nin tedavisine başlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

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