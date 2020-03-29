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Spor

Fenerbahçe'de öze dönüş operasyonu

Fenerbahçe'de başarısız geçen dönemin ardından gelecek sezon için kollar sıvandı. Teknik direktörlük için ilk planda Erol Bulut'u düşünen Fenerbahçe yönetiminin, yardımcı hoca olarak aklında Dirk Kuyt, Alex, Emre gibi yıldızlar var.

29 Mart 2020 Pazar 09:06 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 09:06
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Fenerbahçe'de teknik direktör için Erol Bulut'un ismi ön plana çıkarken, çalışmalar sürüyor. Bulut'un hem konumunu güçlendirmek hem de taraftar desteğini artırmak isteyen yönetim, yanına kulüpte daha önce futbol oynamış sevilen bir ismi getirmeyi planlıyor. Bu görev için adı geçen isimler Dirk Kuyt, Alex de Souza, Emre Belözoğlu ve Tuncay Şanlı. Bu şekilde bir nevi 'öze dönüş' projesinin de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

KUYT'TAN YANIT BEKLENİYOR

Kulübe yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre son olarak Dirk Kuyt'a teklif götürüldü. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde takıma önemli katkılar yapan ve sempatik kişiliği ile sevgi+saygı kazanan Hollandalı yıldıza, yardımcı hocalık önerildiği ve yanıt beklendiği belirtiliyor. 39 yaşındaki Kuyt, Feyenoord altyapısında çalışıyor. Kuyt'tan olumsuz yanıt gelirse diğer alternatifler değerlendirilecek. Yönetim yeni hocayı en kısa sürede belirlemek istiyor.

(Fotomaç)

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