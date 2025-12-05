İSTANBUL 19°C / 11°C
  • Fenerbahçe'de özel buluşma gerçekleşti
Spor

Fenerbahçe'de özel buluşma gerçekleşti

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen etkinlikte sarı-lacivertli futbolcular, özel çocuklarla bir araya gelerek onlara unutulmaz bir gün yaşattı.

5 Aralık 2025 Cuma 19:30
Fenerbahçe'de özel buluşma gerçekleşti
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri ile futbolcular, özel çocukları Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ağırladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan gelen 35 misafir, Fenerbahçe ile dolu bir gün yaşadı.

Tesislerde başkan Sadettin Saran ve futbolcularla bir araya gelen özel çocuklara, sponsorlardan gelen hediye paketleri dağıtıldı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Saran ve futbolcular, onlarla vakit geçirip, bol bol fotoğraf çektirdi.

