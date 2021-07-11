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Spor

Fenerbahçe'de Pereira 5 futbolcuyu kamptan gönderdi!

Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira'nın talimatıyla Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam İstanbul'a gönderildi.

11 Temmuz 2021 Pazar 17:52 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 17:55
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Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıkları için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampta bulunan Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı.

Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira'nın talimatıyla Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam İstanbul'a gönderildi.

Söz konusu oyuncular çalışmalarına Samandıra'da devam edecek.

Fenerbahçe'de bu oyuncuların kamptan ayrılmasıyla tesislerde 30 futbolcu kaldı.

Kampa 13 Temmuz'da katılacak Zanka ve Attila Szalai ile Samandıra'da ekibe dahil olacak Enner Valencia'yla bu sayı 33'e yükselecek.

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