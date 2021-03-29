İSTANBUL 13°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2021 Pazartesi / 16 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1583
  • EURO
    9,6156
  • ALTIN
    452.286
  • BIST100
    1393.9
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Perotti koşulara başladı
Spor

Fenerbahçe'de Perotti koşulara başladı

Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertli takımda uzun süredir sakatlığı bulunan Perotti idmanın ilk bölümünde düz koşu yaptı.

DHA29 Mart 2021 Pazartesi 12:53 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 12:53
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde basına açık gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, 5'e 2, dar alanda 4 kaleli oyun ve çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekipte milli takımlarda bulunan 9 oyuncunun yanı sıra koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcu da idmanda yer almadı. Gribal enfeksiyonu bulunan kaleci Harun Tekin ve fıtık ameliyatı olması beklenen Sadık Çiftpınar da antrenmana katılmadı.

Öte yandan Perotti ise idmanın ilk bölümünde düz koşu yaptı.

Sarı-lacivertliler, Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.