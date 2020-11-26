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Spor

Fenerbahçe'de Perotti sevinci

Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanına hastalığı geçen Perotti de katıldı

IHA26 Kasım 2020 Perşembe 12:38 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 12:38
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Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig’in ilk 9 haftasında 20 puan toplayan ve ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, hafta sonunda oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Nazım Sangare, Sinan Gümüş, Valencia ve Samatta’nın yer almadığı antrenmanda Gökhan Gönül de düz koşu yaptı. Hafta boyunca bağırsak enfeksiyonu nedeniyle çalışmalara katılmayan ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde forma giymeyen Perotti de çalışmada yer aldı. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışma kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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