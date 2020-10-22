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Spor

Fenerbahçe'de Perotti'nin sahalara dönüş tarihi belli oluyor

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Diego Perotti'nin iyileşen ayağı ile diğer ayağının ön ve arka kas gruplarındaki dengeler ölçülecek ve aralarındaki farkı kapatmaya yönelik çalışmalar yapılarak oyuncunun takıma dönüş tarihi netlik kazanacak.

DHA22 Ekim 2020 Perşembe 13:52 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 13:52
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Süper Lig'in 6'ncı haftasında pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan çalışma ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonları ile devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte dünkü idmanın ilk bölümünde takımla çalışan Diego Perotti'nin testlerine devam edildi. Arjantinli futbolcunun iyileşen ayağı ile diğer ayağının ön ve arka kas gruplarındaki dengeler ölçülecek ve aralarındaki farkı kapatmaya yönelik çalışmalar yapılarak oyuncunun takıma dönüş tarihi netlik kazanacak. Fenerbahçe'de ayrıca Göztepe maçında sırtüstü düşen Ferdi Kadıoğlu, ayrı program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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