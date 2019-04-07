Fenerbahçe'de potada rahat galibiyet

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 19. galibiyetini elde etti ve liderliğini sürdürdü. Turuncu-lacivertliler ise 16. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Boyalı alandan sayılar üreten Fenerbahçe Beko karşısında Semih Erden ve Ellis'le pota altından basketler bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk çeyreği 20-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 10-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, direnci düşen İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında Green ve Ali Muhammed'in etkili oyunuyla 18. dakikada farkı 18 sayıya (41-23) çıkardı. İki ekip de kolay sayılar bulurken, sarı-lacivertli takım soyunma odasına 47-29 üstün gitti.

İkinci yarıda Ellis'le sayılar üreten İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a Green'in hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle karşılık veren Fenerbahçe Beko, farkın kapanmasına izin vermedi ve final periyoduna 69-52 üstün girdi.

Son çeyrekte Melih Mahmutoğlu ve Sinan Güler'in sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 93-70 galip ayrıldı.