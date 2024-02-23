Fenerbahçe'de Rade Krunic depremi! Direkt bileti kesildi

Fenerbahçe, liderlik koltuğundan olmasıyla birlikte kadroda radikal kararlar alınıyor. Takıma devre arası uzun uğraşlar sonucu katılan Rade Krunic, sarı lacivertlilerde beklentiyi karşılayamadı. Daha sonra Mert Hakan Yandaş'ın Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısındaki etkili performansı, ilk 11 düzenini yeniden şekillendirdi.

RADE KRUNİC KULÜBEYE GEÇİYOR!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Rade Krunic'in etkisiz performansı ve Mert Hakan Yandaş'ın da yükselişiyle radikal bir karar aldı. Aktarılana göre; Tecrübeli hoca, cumartesi günü oynayacakları Kasımpaşa maçında ilk 11'de Mert Hakan Yandaş'a süre verecek.

"İLK 11 ŞANSI ZOR"

Öte yandan Fransa basını da, sarı lacivertliler de Rade Krunic etkisiz performansına dikkat çekerken, teknik ekibin Fred'i dört gözle beklediğini aktardı. Rizespor karşısında Boşnak futbolcunun başarısız bir performans sergilediğine dikkat çekilirken, bundan sonra ilk 11'de forma şansı bulmasının zor olacağı belirtildi.

Star Gazetesi