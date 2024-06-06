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Spor

Fenerbahçe'de Raheem Sterling gelişmesi

Adı Fenerbahçe ile anılan 29 yaşındaki futbolcu Raheem Sterling için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

6 Haziran 2024 Perşembe 17:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Raheem Sterling gelişmesi
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Fenerbahçe ile adı anılan Raheem Sterling ile ilgili gazeteci Fabrizio Romano'dan yeni bir iddia geldi.

STERLING VE FENERBAHÇE ARASINDA TEMAS KURULMADI İDDİASI

Romano, Sterling cephesinin Fenerbahçe ile herhangi bir temasta bulunmadığını belirtirken futbolcunun da Fenerbahçe'ye ilgisinin olmadığını iddia etti. Romano haberinde ayrıca Sterling'in şu anda Türkiye'de Futbol oynamayı istemediğini de ifade etti.

18 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Raheem Sterling geçen sezon Chelsea formasıyla 43 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 8 asistlik katkıyla oynadı.

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