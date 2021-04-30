Fenerbahçe'de rakip Erzurumspor

DHA 30 Nisan 2021 Cuma 20:34 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 20:34

Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de yer alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamlarken; Altay Bayındır, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar'ın ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.