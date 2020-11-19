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Spor

Fenerbahçe'de rakip Gençlerbirliği

Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

DHA19 Kasım 2020 Perşembe 19:09 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 19:09
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Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Dar alanda pas çalışması ve çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

GÖKHAN GÖNÜL VE HARUN TEKİN'İN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan milli takımda görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken, Gökhan Gönül ve Harun Tekin’in de tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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