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Spor

Fenerbahçe'de Rangers karşısında 3 ekisk

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers ile karşılaşan Fenerbahçe'nin kadrosunda 3 eksik bulunuyor.

AA14 Mart 2025 Cuma 00:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Rangers karşısında 3 ekisk
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers ile karşılaştı.

Fenerbahçe, Rangers karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü sakatlığı, Allan Saint-Maximin ise teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmemişti.

Bu oyuncuların yanı sıra kamp kadrosuna alınan İsmail Yüksek de kadroda yer almadı.

İSMAİL AĞRILARI NEDENİYLE KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve İskoçya kafilesine dahil edilen İsmail Yüksek, ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Sakatlığı nedeniyle bir ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan İsmail'in kadroda olması bekleniyordu.

Son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giyen ve o maçta sakatlanan İsmail, Rangers karşılaşmasında da kadroya alınmadı.

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