Fenerbahçe'de Rangers mesaisi başladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 13 Mart Perşembe günü İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sarı-lacivertlilerde antrenman, ısınma ve çabukluk programlarının ardından dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.

Dün oynanan Rangers karşılaşmasında ilk 11'de görev alan futbolcular ise yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.