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Spor

Fenerbahçe'de Rangers mesaisi başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Rangers ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA7 Mart 2025 Cuma 17:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Rangers mesaisi başladı
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 13 Mart Perşembe günü İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sarı-lacivertlilerde antrenman, ısınma ve çabukluk programlarının ardından dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.

Dün oynanan Rangers karşılaşmasında ilk 11'de görev alan futbolcular ise yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

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