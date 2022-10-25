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Spor

Fenerbahçe'de Rennes hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. haftasında evinde Rennes ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları devam etti.

AA25 Ekim 2022 Salı 18:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Rennes hazırlıkları sürüyor
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. haftasında 27 Ekim Perşembe günü Fransa ekibi Rennes'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ile Luan Peres, tedavi edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Rennes maçının hazırlıklarına devam edecek.

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