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Spor

Fenerbahçe'de Rennes maçı mesaisi başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesinde evinde Rennes'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

AA24 Ekim 2022 Pazartesi 19:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Rennes maçı mesaisi başladı
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. haftasında 27 Ekim Perşembe günü Fransa ekibi Rennes'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda top kapma ile pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Mert Hakan Yandaş ile Luan Peres, tedavi edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Rennes maçının hazırlıklarına devam edecek.

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