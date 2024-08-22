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Spor

Fenerbahçe'de Rizespor mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

AA22 Ağustos 2024 Perşembe 13:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Rizespor mesaisi sürüyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İki grup halinde pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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