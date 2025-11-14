Faslı forvet oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin performansından memnun olmayan Fenerbahçe golcü aramalarına başladı. Bu bağlamda Sarı-Lacivertliler'in adı, sık sık Barcelona forması giyen Robert Lewandowski ile anılıyor. Polonyalı santrforun Barcelona ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor. 37 yaşındaki tecrübeli forvetin menajeri Pini Zahavi, oyuncusunun geleceği hakkında konuştu. Zahavi, "Emekliliği düşündüğü yönündeki haberler doğru değil. Olağanüstü bir forvet ama şimdilik sözleşmesinin uzatılması veya Barça'daki geleceği hakkında bir haber yok" dedi.

KALACAK MIYIM BİLMİYORUM

Polonyalı yıldız da milli takım kampında geleceğiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Lewandowki, "Gelecek sezon Barcelona'da kalacak mıyım, bunun cevabı hala bilmiyorum. Bu yüzden acelem yok, kendimle barışığım. Örneğin, kulüp şimdi benimle iletişime geçse bile, yine de bu soruya cevap vermem. Çünkü benim için en iyisinin ne olduğunu da hissetmem gerekiyor. Artık sakinim, acelem yok ve şu anda başka bir şey beklemiyorum" ifadelerini kullandı. Tecrübeli oyuncu, Polonya Milli Takımı formasıyla 161 maçta 87 gol kaydetti.

KAPTANLIĞI GERİ VERİLDİ

Haziran ayında, Lewandowski'nin Polonya Milli Takım kaptanlığı eski teknik direktör Michal Probierz tarafından elinden alındı. Bunun Lewa, teknik direktör görevde kaldığı sürece milli takımda oynamayacağını açıklamıştı. Probierz'in yerine Jan Urban getirildi ve kaptanlık pazubandı Lewa'ya geri verildi. O dönem hakkında konuşan 37'lik golcü, "Benim için zor bir dönemdi, ama beklemediğim bir şey oldu, taraftarlar yanımda durdu. Yeniden aşık oluyormuşum gibi hissettim. İşte bu yüzden milli takımda oynamayı çok istiyordum" dedi.