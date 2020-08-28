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Spor

Fenerbahçe'de Rodrigues sakatlandı, maç berabere bitti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk Yaylası'nda Alanyaspor ile hazırlık maçı yapan Fenerbahçe maçtan 1-1'lik skorla ayrıldı.

28 Ağustos 2020 Cuma 18:51 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 18:51
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Fenerbahçe 3. hazırlık maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Topuk Yaylası'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe 6. dakikada Salih Uçan'ın golüyle öne geçerken, Fenerbahçe'nin cevabı 37. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile geldi.

3 OYUNCU KADRODA YOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları olan Vedat Muriqi ve Tolgay Arslan ile yeni transfer Mauricio Lemos kadroda yer almadı.

GARRY RODRİGUES SAKATLANDI

Fenberbahçe'de maçın 2. yarısında oyuna dahil olan Garry Rodrigues, 63. dakikada sakatlanarak kenara geldi.

Yeni transferleri ile sahaya çıkan ev sahibi ekip daha önce İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederken, Karagümrükspor ile de 2-2 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe'nin maça başladığı 11: Altay, Gökhan, Zanka, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mert Hakan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Ferdi, Thiam

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