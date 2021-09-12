Fenerbahçe'de Rossi ve Berisha ilk kez...

AA 12 Eylül 2021 Pazar 17:40 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 17:40

Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli futbol takımı, müsabakaya Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Mesut Özil, Diego Rossi ve Mergim Berisha ilk 11'i ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Max Meyer, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Miguel Crespo, Çağtay Kurukalıp, Attila Szalai ve Burak Kapacak yer aldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ligin 3. haftasında Altay karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Szalai ile Valencia'ya yedek kulübesinde yer verdi. Bu müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Nazım Sangare, Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu ise sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Portekizli teknik adam, Sivasspor karşısında bu 5 oyuncunun yerine Serdar Aziz, Zajc, Rossi, Mesut Özil ve Berisha'yı ilk 11'de görevlendirdi.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Sivasspor maçının kadrosunda yer almadı.

Nazım Sangare, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu ve Serdar Dursun sakatlıkları, Dimitrios Pelkas ile Filip Novak ise hazır olmadıkları gerekçesiyle Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemedi.

ROSSİ VE BERİSHA İLK KEZ

Fenerbahçe'de yeni transferler Diego Rossi ile Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına çıktı.

Rossi, ABD'nin Los Angeles takımından satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak, Berisha ise Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından bonservisiyle kadroya dahil edilmişti.

VİTOR PEREİRA'YA BÜYÜK DESTEK

Fenerbahçe taraftarı, karşılaşmadan önce teknik direktör Vitor Pereira'ya büyük destek verdi.

Sarı-lacivertli futbolseverlerin sevgi gösterilerine kayıtsız kalmayan Portekizli teknik adam, tribünlere yönelerek taraftarlarla fotoğraf çektirdi.