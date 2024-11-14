Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 'bitiricilik' noktasında yaşanan problem nedeniyle profili on numara kökenli olan golcü bir joker arıyor. Sarı-Lacivertliler'in gündeminde olan isimler ise Roma'dan Arjantinli Paulo Dybala ve Barcelona'da düşüşe geçen potansiyelli yetenek Ansu Fati. Yönetim ve teknik ekip bu konuda çalışmalarını sürdürürken hem İtalyan hem İspanyol basınından çarpıcı haberler geldi. İspanya medyası, bir dönem Lionel Messi'nin veliahtı olarak piyasaya çıkan Ansu Fati'nin Fenerbahçe'ye kiralık olarak gidebileceğini duyurdu.

FATİ'NİN OYUNU SORU İŞARETİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, yıldız futbolcuyu kiralık olarak takıma katmak için Katalan ekibinin yetkilileriyle temasa geçtiği öğrenildi. Geçen sezonu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da kiralık geçiren Ansu Fati, Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in gözüne bir türlü giremedi. Bir süredir Fenerbahçe ile anılan genç yıldızın Süper Lig'e gelme ihtimali oldukça yüksek görülüyor. Ancak taraftar ve camiadaki sabırsızlık nedeniyle Sarı-Lacivertliler'in kendisini ispatlamış, garanti bir isimden yana seçim yapması bekleniyor.

DYBALA BEDAVAYA GELEBİLİR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre takımın yıldız isimlerinden Paulo Dybala, formasını giydiği Roma'dan ayrılmaya karar verdi. Takımın efsanelerinden Daniele de Rossi ve Ivan Juric ile yolların ayrılmasının ardından bu sezonki 3. hocasını arayan Roma'da futbolcular gidişattan hiç de memnun değil. Süreçten şikayetçi olan ve düşüşe giren Paulo Dybala'nın kontratı, Haziran 2025'te bitecek. G.Saray'la da adı geçen futbolcunun F.Bahçe'de forma şansı bulma durumu daha fazla. Teknik Direktör Mourinho, eski öğrencisini bedelsiz getirebilir