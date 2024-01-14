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Spor

Fenerbahçe'de Ryan Kent ayrılığı çok yakın

Fenerbahçe'nin sezon başında takıma kattığı ancak istenilen verimi alamadığı Ryan Kent'e eski hocasının takımı talip oldu. Transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Takvim14 Ocak 2024 Pazar 10:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Ryan Kent ayrılığı çok yakın
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Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan İngiliz sol kanat Ryan Kent'in, Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq'a transfer olmaya yakın olduğu öğrenildi.

Suudi Arabistan kulübünün Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Ryan Kent, İskoç ekibi Rangers'ın formasını terlettiği dönemde Steven Gerrad'ın öğrencisi olmuştu. 27 yaşındaki oyuncu Al-İttifak'a transferi halinde tecrübeli teknik adam ile yeniden bir araya gelecek.

Fenerbahçe'de bu sezon 15 resmi karşılaşmaya çıkan Ryan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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