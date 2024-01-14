Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan İngiliz sol kanat Ryan Kent'in, Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq'a transfer olmaya yakın olduğu öğrenildi.

Suudi Arabistan kulübünün Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Ryan Kent, İskoç ekibi Rangers'ın formasını terlettiği dönemde Steven Gerrad'ın öğrencisi olmuştu. 27 yaşındaki oyuncu Al-İttifak'a transferi halinde tecrübeli teknik adam ile yeniden bir araya gelecek.

Fenerbahçe'de bu sezon 15 resmi karşılaşmaya çıkan Ryan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.