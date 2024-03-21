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  • Fenerbahçe'de Ryan Kent depremi! Yönetimden öyle bir istekte bulundu ki
Spor

Fenerbahçe'de Ryan Kent depremi! Yönetimden öyle bir istekte bulundu ki

Ryan Kent, yeterli derecede süre bulamamasının ardından Fenerbahçe'den ayrılıyor. İngiliz yıldız Ryan Kent, sarı lacivertli yönetimden kritik bir istekte bulundu.

21 Mart 2024 Perşembe 20:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Ryan Kent depremi! Yönetimden öyle bir istekte bulundu ki
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Fenerbahçe'nin lig kadrosunda kendisine yer bulamayan Ryan Kent, kulüpte mutsuz durumda. İngiliz yıldız yönetimden çarpıcı bir istekte bulundu.

RYAN KENT BONSERVİSSİZ AYRILIYOR

Fenerbahçe'ye sezon başında katılan Ryan Kent, beklentileri karşılayamadı. Dusan Tadic'in de takıma dahil olmasıyla geri planda kalan İngiliz oyuncu, kulüpte mutsuz durumda. Sadece Avrupa'da forma şansı bulabilen 27 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrılmak istiyor.

ÇARPICI TALEP

Ada basınının haberine göre; Ryan Kent, sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor. İngiliz yıldız, menajerine kulüp bulması için talimat verdi. Tecrübeli futbolcu, sarı lacivertli yönetimden de bonservisini talep etti. İngiliz kanat oyuncusu, takımdan ayrılışında zorluk çıkmasını istemiyor.

TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLDU!

Serie A'nın güçlü ekiplerinden Lazio, İngiliz oyuncu Ryan Kent'in transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağlamıştı ancak son anda transfer iptal oldu. Ryan Kent ve temsilcisi, kulüpler arasında imzalar atılmasına rağmen son anda fikirlerini değiştirdi ve transfer oyuncu tarafı kaynaklı iptal oldu

736 DAKİKA SÜRE ALDI

Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maçta boy gösteren Kent, 736 dakika süre aldı. Yıldız oyuncu bu maçlarda 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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