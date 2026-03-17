Son haftalarda alt sıralardaki takımlara karşı puanlar kaybederek büyük bir şok yaşatan Fenerbahçe'de gözler Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun üstünde. Ligin son basamağındaki Karagümrük'e mağlup olan Kanarya'da Başkan Sadettin Saran; Tedesco ve Devin Özek kulüp binasında görüşmüştü. Başkan'a, "Oyunu düzelteceğim" sözü veren Tedesco, G.Antep sınavını kayıpsız atlatmanın hesaplarını yapıyor. Genç teknik adamın aklında bu maçı kazanıp milli araya kendini atmak ve sakatların dönüşüyle yeni bir çıkış başlatmak var.

TARAFTARIN SABRI TÜKENDİ

İç sahadaki N.Forest yenilgisiyle başlayan olumsuz hava; Kasımpaşa, Antalya ve Karagümrük maçlarıyla F.Bahçe'yi adeta kaosa sürükledi. Başkan Sadettin Saran, Tedesco için kredi açtı fakat Gaziantep maçındaki bir kayıp okları bu kez yönetimin üstüne çevirebilir. Yönetim, Tedesco ile devam kararını sürdürmekte hayli zorlanacak. Milli ara Fenerbahçe adına yeni bir teknik adam getirme süreci olabilir. Burak Yılmaz'ın takımıyla oynanacak maç başlangıç ya da son anlamına geliyor.

YERLİ HOCALAR GÜNDEMDE

Sezon başında Mourinho'nun yerine göreve gelen Tedesco'nun alternatifleri ise 'camiayı bilen' yerli isimler. Saran'ın başkanlık kampanyasında görüştüğü Aykut Kocaman favori durumda. Bazı yöneticilerin de İsmail Kartal'ın üstünde durduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler şu an teknik adam konusunda bir hamle yapmıyor fakat bu akşamki karşılaşmayla gündem bir anda değişebilir. Domenico Tedesco'nun alacağı bir 3 puan hem kendisine hem camiaya nefes aldıracak. Başkan Saran'ın arzusu devam etmesi.