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Spor

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar eski günlerine dönüyor

Uzun süren sakatlığını atlatan Fenerbahçe'nin stoperi Sadık Çiftpınar, sarı lacivertli takımın Topuk Yaylası'ndaki kampında form tutuyor.

IHA27 Ağustos 2020 Perşembe 17:00 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 17:00
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Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam eden Fenerbahçe’de başarılı savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, form tutuyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıktan dolayı takımdan uzun süre ayrı kalan ve kadroya Falette’nin dahil edilmesi için lisansını askıya aldıran Çiftpınar, kampta gerçekleştirilen çalışmalarda eski günlerine dönmeye çalışıyor. Topuk Yaylası’ndaki antrenmanlarda hazır olduğunu hissettiren Sadık, istekli görüntüsüyle de kampta ön plana çıkan isimler arasında yer aldı.

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