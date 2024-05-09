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  • Fenerbahçe'de sağ bek bilmecesi! İsmail Kartal çare arıyor
Spor

Fenerbahçe'de sağ bek bilmecesi! İsmail Kartal çare arıyor

Osayi Samuel'in sakat Mert Müldür'ün ise cezalı olması nedeniyle Kayserispor maçında sağ bekte İsmail Kartal'ın nasıl bir formül uygulayacağı merak konusu oldu.

9 Mayıs 2024 Perşembe 10:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de sağ bek bilmecesi! İsmail Kartal çare arıyor
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Süper Lig'de Konyaspor ile 0-0 berabere kalan ve Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de, Kayserispor maçı öncesi sağ bek belirsizliği yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel, Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Nijeryalı futbolcunun bu hafta forma giymesi beklenmiyor.

İSMAİL KARTAL ÇARE ARIYOR

Takımın diğer sağ beki Mert Müldür ise Konyaspor karşılaşmasında oyuna girmeden, yedek kulübesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İsmail Kartal, iki futbolcu konusunda yaşanan gelişmelerin ardından Kayserispor maçında sağ bek için yeni bir çözüm arıyor.

OOSTERWOLDE'NİN DURUMU

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Jayden Oosterwolde, takımla birlikte çalışmalara başladı. Hollandalı futbolcunun sağlıklı olması durumunda sol bekte forma giymesi, Ferdi Kadıoğlu'nun sağ beke geçmesi bir ihtimal. Ancak İsmail Kartal'ın tam hazır olmayan Oosterwolde konusunda da soru işaretleri bulunuyor.

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