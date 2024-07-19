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Spor

Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri devam ediyor

Fenerbahçe'de, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele eden milli oyuncular Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür, sağlık kontrolünden geçti.

IHA19 Temmuz 2024 Cuma 15:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri devam ediyor
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, EURO 2024'te ay-yıldızlı formayı terleten Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür, sağlık kontrolünden geçti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti. Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde yapılan muayenelerle devam etti. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

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