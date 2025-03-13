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Spor

Fenerbahçe'de Saint-Maximin gerginliği! Gece yarısı Mourinho'ya paylaşımla cevap verdi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe'de kadroya alınmayan Saint-Maximin'den çarpıcı bir paylaşım geldi. Portekizli teknik adam, Maximin'in paylaşımıyla ilgili açıklamada bulunurken Fransız futbolcudan bir hamle daha geldi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Mart 2025 Perşembe 09:27 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Saint-Maximin gerginliği! Gece yarısı Mourinho'ya paylaşımla cevap verdi
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rangers'a konuk olacak. Karşılaşmanın kadrosuna alınmayan Saint-Maximin, Jose Mourinho'ya gönderme yaptığı paylaşımında "Beni alt etmek için bundan daha fazlası gerekecek... Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar. Daha uzun sürer ama sonunda gelir." ifadelerini kullanmıştı.

Saint-Maximin'in bu paylaşımını değerlendiren Mourinho, "Saint Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bu konuda ben de fena sayılmam. Bir futbolcu iyi çalıştığında, çok çalıştığında, her gün antrenman yaptığında fit olup merdivenleri çıkabilir. Asansöre ihtiyaç duymaz. Ancak bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse, kilosu fazlaysa, maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar. Çünkü merdivenlerde çabuk yorulur." demişti.

Fransız futbolcudan Jose Mourinho'nun sözlerine cevap geldi.

Saint-Maximin, 2022 yılındaki ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu paylaştı.

28 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez." ifadelerini kullandı.

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