  Fenerbahçe'de sakatlık! Jhon Duran kadrodan çıkarıldı
Spor

Fenerbahçe'de sakatlık! Jhon Duran kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde FCSB ile oynayacağı maçta Jhon Duran, forma giyemeyecek. Kolombiyalı forvet sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

28 Ocak 2026 Çarşamba 16:17
Fenerbahçe'de sakatlık! Jhon Duran kadrodan çıkarıldı
ABONE OL

Fenerbahçe'de antrenmanda ayağına darbe alan Jhon Duran, FCSB maçı kadrosundan çıkarıldı. Hafif ağrı hisseden Duran, teknik heyet ve sağlık heyetinin verdiği kararla Bükreş deplasmanında olmayacak.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB ile oynayacağı kritik mücadele öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin FCSB maçı kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Nelson Semedo, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alperettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.

Öte yandan sakatlıkları bulunana Edson Alvarez, Archie Brown ve Levent Mertcan ile kart cezalısı Milan Skriniar da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

