12 Aralık 2025 Cuma
Fenerbahçe'de sakatlık! Milli yıldız maça devam edemedi...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'a konuk olduğu maçta sakatlık gelişmesi yaşandı. Rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kalan milli futbolcu maça devam edemedi.

Haber Merkezi12 Aralık 2025 Cuma 00:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Norveç ekibi Brann ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İkinci yarının başlarında sarı lacivertliler adına üzücü bir sakatlık gelişmesi yaşandı.

Mücadelenin 54. dakikasında Brann yarı alanında yaşanılan ikili mücadelede İsmail Yüksek yerde kaldı. Bir süre yerde kalan ve tedavi gören milli futbolcu devamında oyuna döndü. Kendisini bir süre deneyen İsmail Yüksek oyuna devam edemedi. Başarılı orta saha 61. dakikada yerini genç stoper Yiğit Efe Demir'e bıraktı.

İSMAİL YÜKSEK'İN YERDE KALDIĞI AN

