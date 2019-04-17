Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'de kasığında kısmi yırtık bulunan Victor Moses son yapılan antrenmanda yer almadı. Nijeryalı yıldızın sahalardan 2-3 hafta uzak kalması bekleniyor.

ELJİF VE HASAN ALİ TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Ayrıca sarı-lacivertlilerde, gribal enfeksiyonu bulunan Eljif Elmas ve sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım da salonda çalıştı.