Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 2 hafta sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe'de sakatlık geçiren Victor Moses'in kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe'de kasığında kısmi yırtık bulunan Victor Moses son yapılan antrenmanda yer almadı. Nijeryalı yıldızın sahalardan 2-3 hafta uzak kalması bekleniyor.
ELJİF VE HASAN ALİ TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
Ayrıca sarı-lacivertlilerde, gribal enfeksiyonu bulunan Eljif Elmas ve sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım da salonda çalıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.