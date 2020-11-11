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Spor

Fenerbahçe'de Samatta en az 10 gün yok

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta'nın sakatlandığı ve en az 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

11 Kasım 2020 Çarşamba 09:20 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 09:20
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Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'dan kötü haber... Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde oynanacak maçlar için Tanzanya Milli Takımı'nın kampına davet edilen yıldız futbolcunun sakat olduğu belirtildi. Milliyet'te yer alan habere göre; 27 yaşındaki Tanzanya'nın 13 Kasım'da Tunus ile oynayacağı karşılaşmada oynatılmayacağı öğrenildi.

10 GÜN SAHALARDAN UZAK KALACAK

Ağrıları bulunan ve dinlendirilecek olan yıldız futbolcunun 17 Kasım'da tekrar Tunus ile oynanacak maç öncesi durumuna bakılacağı ifade edildi. Tanzanya basını, Samatta'nın oynamayacak olmasının büyük eksiklik olacağını yazarken, tecrübeli futbolcunun en az 10 gün sahalardan uzak kalabileceğini iddia etti.

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