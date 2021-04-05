Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Denizlispor'u ağırlayan Fenerbahçe, Samatta'nın golüyle öne geçerken Tanzanyalı golcü dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.
Sarı lacivertli formayla ligde beşinci golüne Denizlispor karşısında ulaşan Samatta, 25 Ocak'ta oynanan Kayserispor maçının ardından ilk golüne imza attı.
Haftalar sonra gol orucunu bozan Tanzanyalı futbolcu, ligde attığı 5 golün tamamını iç sahada attı.
Fenerbahçe formasıyla 24 lig ve 3 kupa maçına çıkan Samatta, toplamda 6 gol attı.