Fenerbahçe'de Samatta krizi!

10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:39 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:39

Teknik direktör krizini Vitor Pereira'yı takımın başına getirerek çözen Fenerbahçe'de sorunlar bitmiyor. Yönetimi önümüzdeki yaklaşık 40 günlük süreçte zorlu bir mesai bekliyor. Başkan Koç ve kurmayları bu süreçte 3 ciddi sorunu çözmek zorundalar.

FFP ANLAŞMASININ SON SENESİ

İlk olarak masada UEFA ile devam eden FFP anlaşması var. F.Bahçe sattığı kadar oyuncudan gelen para kadar oyuncu alabiliyor. Zorunlu satın alma nedeniyle Samatta'tan eksi 6 milyon Euro söz konusu.

FENER'E SATIŞ GELİRİ GEREKİYOR

Deniz Türüç ve Frey'in satışından ne kadar kasaya para girdiği ise net değil. Deniz için 4 milyon Euro iddiası var ama yönetimden henüz açıklama gelmedi. Frey'in bedelsiz satılmış olma ihtimali var.

MAAŞ BÜTÇESİ 44 MİLYON EURO

Yönetimin masasındaki 2. sorun ise maaş bütçesi. Bankalar Birliği ile olan anlaşma gereği toplam maaş bütçesi 44 milyon Euro olacak. Bu rakam geçen sezon 55 milyon Euro civarındaydı.

TAKIMDA ŞU AN 37 TOPÇU VAR

Bunun için yönetim şu anda 37 olan futbolcu sayısını 20'ye düşürmek zorunda. Çünkü en az 4 futbolcu daha transfer edilecek. Yönetim bir an önce oyucuları elden çıkarma peşinde.

MENAJERLERLE YOĞUN MESAİ

Samatta satış listesindeydi ama kalmak istediğini açıkladı. Bunun yanında Perotti, Zajc, Allahyar, Dirar, Tisserand ve Lemos da ayrılmak istemiyor. Bu oyuncuların menajerleriyle yoğun mesai yapılıyor.

SAMATTA TAVİZ VERMİYOR

Fenerbahçe'de henüz su yüzüne çıkmamış bir Samatta krizi yaşanıyor. Fenerbahçe satın alma opsiyonu nedeniyle 6 milyon Euro ödediği Samatta'yı satıp FFP açığını kapatmak istedi. Ancak Samatta tüm tekliflere kapıları kapattı, "Fener'de mutluyum" dedi. Yönetim işi şu an ağırdan alıyor ancak önümüzdeki haftalarda ciddi sıkıntılar yaşanabilir.

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