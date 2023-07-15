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Spor

Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in talipleri artmaya devam ediyor

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan ancak performansı ile beklentilerin altında kalan genç savunmacı Samet Akaydin'ın talipleri artmaya devam ediyor.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 13:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in talipleri artmaya devam ediyor
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Fenerbahçe'nin savunmaya yapılan takviyeler sonrası yolları ayırmaya sıcak baktığı Samet Akaydın'a çok sayıda takımın talip olduğu öğrenildi.

Sar-Lacivertliler, Jorge Jesus'un ısrarları nedeniyle ocak ayında Samet'i 3.7 milyon Euro'ya Adana Demirspor'dan almıştı. Ancak Milli savunmacı, performansıyla beklentileri karşılayamadı. Defansa takviyeler yapmayı sürdüren Fenerbahçe, Samet'e gelecek teklifleri değerlendirecek.

SÜPER LİG'DEN TALİBİ ÇOK

29 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'den talibi çok. Eski takımı Adana Demir'in yanı sıra Samsunspor, Rizespor ve Eyüpspor, Samet Akaydın'ın durumunu yakından takip ediyor. Ayrıca Başakşehir'in Milli futbolcuya ilgi duyduğu öğrenildi.

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