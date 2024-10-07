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Spor

Fenerbahçe'de Samsunspor mesaisi başladı

Süper Lig'de 8. haftayı BAY geçen Fenerbahçe 9. haftada oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı.

7 Ekim 2024 Pazartesi 21:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Samsunspor mesaisi başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, salonda core çalışmalarının ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yaptı. İdman çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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