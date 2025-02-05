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Spor

Fenerbahçe'de şansızlık! 3 stoper sakatlandı

Fenerbahçe'nin kupada Erzurumspor ile oynadığı maçta Alexander Djiku , Diego Carlos ve Yusuf Ayçiçek sakatlık yaşadı.

Haber Merkezi5 Şubat 2025 Çarşamba 22:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de şansızlık! 3 stoper sakatlandı
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Fenerbahçe'nin kupada Erzurumspor ile oynadığı maçta Alexander Djiku , Diego Carlos ve Yusuf Ayçiçek sakatlık yaşadı.

Maçın 55. dakikasında sakatlanarak kendini yere bırakan Alexander Djiku, yerini Diego Carlos'a bıraktı.

Oyuna girdikten 5 dakika sonra sakatlık yaşayan Diego Carlos ise sekerek oyun alanını terk etti ve 61. dakikada oyuna Yusuf Akçiçek dahil oldu.

Yusuf Akçiçek ise bir pozisyonda ayağına aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi ve 75. dakikada yerini Filip Kostic'e bıraktı.

İki oyuncunun da durumları maçın ardından belli olacak.

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