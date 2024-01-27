Fenerbahçe'de savunma hattı alev alacak!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın elinde, her pozisyonda alternatiflerin bulunduğu geniş bir kadro var. Ancak özellikle stoper bölgesinde, eşine az rastlanacak bir rotasyon oluştu. Savumanın göbeğindeki forma savaşı tam anlamıyla alev alacak.

Sezonun ilk bölümünde ideal ikili Alexander Djiku-Rodrigo Becao'ydu. Djiku, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndü, Becao da sakatlığını atlattı.

Sol bek olarak transfer edilen Jayden Oosterwolde bu sezon stopere dönüştü.

Serdar Aziz, sağlıklı olduğu dönemlerde verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştı.

Bu isimlere, adını şimdiden İtalyan futbol tarihine yazdıran Leonardo Bonucci eklenmişti. Şimdi Çağlar Söyüncü de geliyor.

İsmail Kartal, tüm isimler sağlıklı olduğunda stoper bölgesindeki iki formayı altı oyuncusu arasında paylaştırmaya çalışacak.