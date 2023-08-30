Fenerbahçe'de savunma hattı değişiyor!

Fenerbahçe'de sakatlık sıkıntısı bu sezon çok erken başladı. Özellikle savunma hattındaki oyuncular, bu sorundan en çok etkilenen isimler oldu.

Son olarak 5-1 kazanılan Twente maçından sonra Ferdi Kadıoğlu'nun sol kalça kasında 2 derece yırtık teship edilmişti. Bu nedenle İsmail Kartal, yarın Hollanda'da oynanacak rövanşta geri 4'lüyü yeniden değiştirmeye hazırlanıyor.

Twente ile oynanan ilk maçta ikinci yarıda oyuna giren ve 2 asist yapan Osayi Samuel, yarın sağ bekte 11'de başlayacak gibi görünüyor.

ROTASYON OLABİLİR

Sakatlığını atlatan Serdar Aziz'in de Hollanda'da formasına kavuşması bekleniyor. İlk mücadelede eksikler nedeniyle stoperde görev yapan ve harika bir gol atan Jayden Oosterwolde'nin ise asıl bölgesi olan sol beke geçeceği öğrenildi.

İsmail Kartal'ın, Kadıköy'de alınan 5-1'lik farklı galibiyet sayesinde diğer pozisyonlarda da rotasyona gitme ihtimali yüksek.