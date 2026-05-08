  • Fenerbahçe'de seçim bilmecesi! Yarış kızıştı
Fenerbahçe'de seçim bilmecesi! Yarış kızıştı

Ligde bu sezon da şampiyonluk hedefinden uzak kalan Fenerbahçe, son 3 yılda 3. kez başkanlık seçimine gidecek. Olağanüstü seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım ve Hakan Safi adaylığını açıklarken, eski başkan Ali Koç cephesinde de hareketlilik yaşanıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Mayıs 2026 Cuma 09:15 - Güncelleme:
12 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe; son 3 yılda 3'üncü kez başkanlık seçimine gidecek. Şu anda adaylığı resmi olan iki kişi var; Aziz Yıldırım ve Hakan Safi.

Mehmet Ali Aydınlar, 3 Temmuz meselesi yüzünden kendisinin ve kulübün zarar göreceğini ifade ederek adaylıktan vazgeçti. Aziz Yıldırım'ın, "Birleşelim" çağrısına Barış Göktürk katılım sağlarken Hakan Safi ise "Adaylıktan vazgeçmem mümkün değil" dedi.

Son olayların ardından Ali Koç cephesinde hareketlilik başladı. Normal şartlarda adaylık düşünmeyen Koç, Yıldırım'ın seçime girmesi nedeniyle ekibiyle istişarelere başladı. Adaylık açıklaması sürpriz olmayacak.

Koç'un aklında Yıldırım'ın rakibi Safi'yi desteklemek de var. Öte yandan adaylar, kongre tarihinin erken alınmasını istiyor fakat bu konuda mevcut yönetim bir karar almadı.

6-7 Haziran'da değil mayıs sonunda seçim yapılabilir.

