12 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe; son 3 yılda 3'üncü kez başkanlık seçimine gidecek. Şu anda adaylığı resmi olan iki kişi var; Aziz Yıldırım ve Hakan Safi.

Mehmet Ali Aydınlar, 3 Temmuz meselesi yüzünden kendisinin ve kulübün zarar göreceğini ifade ederek adaylıktan vazgeçti. Aziz Yıldırım'ın, "Birleşelim" çağrısına Barış Göktürk katılım sağlarken Hakan Safi ise "Adaylıktan vazgeçmem mümkün değil" dedi.

Son olayların ardından Ali Koç cephesinde hareketlilik başladı. Normal şartlarda adaylık düşünmeyen Koç, Yıldırım'ın seçime girmesi nedeniyle ekibiyle istişarelere başladı. Adaylık açıklaması sürpriz olmayacak.

Koç'un aklında Yıldırım'ın rakibi Safi'yi desteklemek de var. Öte yandan adaylar, kongre tarihinin erken alınmasını istiyor fakat bu konuda mevcut yönetim bir karar almadı.

6-7 Haziran'da değil mayıs sonunda seçim yapılabilir.