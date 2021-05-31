31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:59 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:59

İlki 5-6 Haziran, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise ikincisinin 12-13 Haziran'da yapılacağı Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi sürpriz gelişme yaşandı. Seçim öncesi mevcut başkan Ali Koç'a rakip çıktı. Ali Koç'un ardından Eyüp Yeşilyurt'da Başkan Adayı olduğunu açıkladı.

Eyüp Yeşilyurt 'un yaptığı açıklama şu şekilde:

Değerli Fenerbahçeliler;

Ben 1970 İstanbul Kartal Yakacık doğumluyum. Ticaretle uğraşan evli ve 3 çocuk babasıyım. 10 yaşında okul çıkışı Fenerbahçe maçlarına gelir stadın altındaki fırından pizza yer maça girerdik. Bu aşkla 40 yıl boyunca armanın peşinden yürüdüm.

'Fenerbahçe Sahipsiz Değildir sloganıyla çıktığımız bu yolda; Fenerbahçe ve zayıflık kelimelerini hiçbir şekilde görmeyeceksiniz. Fenerbahçe camiasında bölünme,ayrışma,kutuplaşma gibi yıpratıcı unsurların önüne geçeceğiz. Camiaya barış getireceğiz. Fenerbahçe'nin özellikle hayati kararlarda belirsizlik, kararsızlık ve yavaşlık yaşamasına sabrımız olmadığından ani ve etkili kararlar alacağız.

Hiçbir şekilde plansızlığa ve yolda değişen planlara anlayışımız yok, olmayacak. Fenerbahçe'yi temsil etmenin ağırlığını bilmeyen veya bu ağırlığı kaldıramayacak insanlara tahammülümüz yok. Güçlü ve cesur yönetim kuracağız. Kulübümüze geçmişte yanlış yapmış hiçbir yönetici, futbolcu, personel veya kişiyi her ne sebeple olursa olsun kulübümüzde görmeyeceksiniz.