Fenerbahçe'de seçimli olağanüstü genel kurul yaklaşırken başkan adayları özellikle transfer konusunda girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerde hücum hattına yapılacak transferler için yıldız futbolcuların isimleri geçiyor.

YILDIRIM: "BİZ İKİ OYUNCUYLA ANLAŞTIK"

Başkan adaylarından Aziz Yıldırım, transfer konusunda Bolu'da yaptığı açıklamada, "Biz iki oyuncuyla anlaştık. Zaten isim söylemiyoruz ama kamuoyu yazıyor, ediyor. Bu oyuncunun biri Almanya'da, biri İspanya'da. İkisiyle de bu hafta son görüşmeler yapıp kulüp bazında parasal konuları konuşacağız ve transferi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın söz ettiği bu iki ismin Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy ve Mallorca'nın Kosovalı santrforu Vedat Muriç olduğu kaydediliyor.

Aziz Yıldırım'ın savunma hattı için ise Manchester City'den Nathan Ake ve Nice'te forma giyen Malang Sarr için görüşmeler yaptığı ifade ediliyor.

HAKAN SAFİ'NİN HEDEFİNDE LEWANDOWSKİ, GUİRASSY VE GREENWOOD VAR

Transfer konusunda diğer başkan adayı Hakan Safi'nin de yıldız isimler için girişimlerini yoğunlaştırdığı belirtiliyor.

Safi'nin Barcelona'ya veda eden Polonyalı yıldız Robert Lewandowski, Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy ve Masilya'nın yıldız kanat oyuncusu Mason Greenwood'un transferi için görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor.

Guirassy transferine her iki başkan adayı da sıcak. Sezon sonuna doğru mevcut başkan Sadettin Saran'ın da Serhou Guirassy transferi konusunda ilerleme sağladığı basına yansımıştı.

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulu, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.