Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Ali Koç, Aziz Yıldırım ile girdiği yarışı kazanarak üst üste 3. kez, 3 yıllığına başkan seçildi. Sert tartışmalarla başlayan haftada korkulan olmadı; tansiyonun düşük olduğu seçim olağan akışında gerçekleşti. Aziz Yıldırım, kaybettiği seçimin ardından rakibi Ali Koç ile birlikte kürsüye çıkıp camia için birlik mesajı verdi: "İnşallah Sayın Ali Koç ve arkadaşları, çizdiğimiz harita doğrultusunda bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. Hepinizi seviyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz."

REKOR KATILIM 26.947 GEÇERLİ OY

Sabah saat 10:00'da, Ülker Stadyumu'nda başlayan oy verme işlemi, 17:00'de tamamlandı ve sayıma geçildi. Camianın başkanlık seçiminde oy verme hakkı bulunan 46 bin 524 üyenin, 27 bin 489'u sandığa gidip; 26 bin 947'si ise geçerli oy kullanarak rekor kırdı. Fenerbahçe'nin 2018'deki seçiminde 21 bin 350 olarak açıklanan geçerli oy rekoru, 5 bin 597 artışla tazelendi. Oyların 16 bin 464'ü Ali Koç'a; 10 bin 483'ü ise Aziz Yıldırım'a gitti. Kırılan rekora karşın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sebebiyle seçimde oy kullanmaya gidemeyen birçok üye olduğu da bildirildi.

FENERBAHÇE ÇAĞI BAŞLIYOR

Seçimin galibi Ali Koç ise konuşmasında özetle şu ifadeleri kullandı: "F.Bahçe demokrasisi adına büyük bir mutluluk ve rekordur. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bir kez daha gösterdik. Artık F.Bahçe çağı bugünden itibaren başlıyor. Kırgınlıklar bitsin! Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Fenerbahçe'de sağanak yağmuruna herkes hazır olsun! Sesimizi değil, gücümüzü yükseltmek için ilerleyeceğiz. Bütün dünyaya büyüklüğümüzü gösterme zamanı gelmiştir. Artık F.Bahçe'yi; hocasını, sporcularını, başkanını ve yönetimini sosyal medyada çerez haline getirmeyelim..."