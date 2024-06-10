İSTANBUL 34°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2024 Pazartesi / 4 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3777
  • EURO
    34,8766
  • ALTIN
    2384.73
  • BIST100
    10143
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de seçim sona erdi! Ali Koç 3. kez başkan oldu
Spor

Fenerbahçe'de seçim sona erdi! Ali Koç 3. kez başkan oldu

Fenerbahçe'de dün gerçekleştirilen Olağan seçimli Genel Kurulu'nda Ali Koç rakibi Aziz Yıldırım ile girdiği yarışı kazanarak yeniden başkanlığa seçildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Aziz Yıldırım ve Ali Koç kürsüye gelerek birlik mesajı verdi. İşte detaylar...

Akşam10 Haziran 2024 Pazartesi 09:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de seçim sona erdi! Ali Koç 3. kez başkan oldu
ABONE OL

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Ali Koç, Aziz Yıldırım ile girdiği yarışı kazanarak üst üste 3. kez, 3 yıllığına başkan seçildi. Sert tartışmalarla başlayan haftada korkulan olmadı; tansiyonun düşük olduğu seçim olağan akışında gerçekleşti. Aziz Yıldırım, kaybettiği seçimin ardından rakibi Ali Koç ile birlikte kürsüye çıkıp camia için birlik mesajı verdi: "İnşallah Sayın Ali Koç ve arkadaşları, çizdiğimiz harita doğrultusunda bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. Hepinizi seviyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz."

REKOR KATILIM 26.947 GEÇERLİ OY

Sabah saat 10:00'da, Ülker Stadyumu'nda başlayan oy verme işlemi, 17:00'de tamamlandı ve sayıma geçildi. Camianın başkanlık seçiminde oy verme hakkı bulunan 46 bin 524 üyenin, 27 bin 489'u sandığa gidip; 26 bin 947'si ise geçerli oy kullanarak rekor kırdı. Fenerbahçe'nin 2018'deki seçiminde 21 bin 350 olarak açıklanan geçerli oy rekoru, 5 bin 597 artışla tazelendi. Oyların 16 bin 464'ü Ali Koç'a; 10 bin 483'ü ise Aziz Yıldırım'a gitti. Kırılan rekora karşın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sebebiyle seçimde oy kullanmaya gidemeyen birçok üye olduğu da bildirildi.

FENERBAHÇE ÇAĞI BAŞLIYOR

Seçimin galibi Ali Koç ise konuşmasında özetle şu ifadeleri kullandı: "F.Bahçe demokrasisi adına büyük bir mutluluk ve rekordur. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bir kez daha gösterdik. Artık F.Bahçe çağı bugünden itibaren başlıyor. Kırgınlıklar bitsin! Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Fenerbahçe'de sağanak yağmuruna herkes hazır olsun! Sesimizi değil, gücümüzü yükseltmek için ilerleyeceğiz. Bütün dünyaya büyüklüğümüzü gösterme zamanı gelmiştir. Artık F.Bahçe'yi; hocasını, sporcularını, başkanını ve yönetimini sosyal medyada çerez haline getirmeyelim..."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.