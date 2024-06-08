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Spor

Fenerbahçe'de seçim zamanı!

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı, Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında yaşanacak. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda bugün Divan Kurulu Başkanı belli olacak. İşte detaylar...

Akşam8 Haziran 2024 Cumartesi 09:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de seçim zamanı!
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Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın gerisinde ikinci olarak kapatan ve şampiyonluk hasretine son veremeyen Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yarın gerçekleştirilecek. Eski başkan Aziz Yıldırım, Ali Koç'a rakip olarak yeniden göreve gelmek için kurulda yerini alacak. Mourinho transferinin ardından iyice kızışan yarışta bugün ilk adım atılacak. 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkının bulunduğu seçimde ilk gün; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak ve Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek. 01.06.2024-31.05.2025 tarihleri arasındaki bütçe okunacak ve onay için genel kurulun oylarına sunulacak.

BU DÜŞÜNCE ANTİ-DEMOKRATİK

Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkanı ve üyelerinin seçimi yapılacak. Divan Kurulu Başkanlığı için Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu'nu destekliyor. Ali Koç ise Vefa Küçük'ün seçimi yönetmesinden yana. Bugün yapılacak olan bu seçimde kazanan taraf, yarınki yeni başkanın belirleneceği oylamaya da ışık tutabilir. Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'un "Şekip Mosturoğlu ile çalışmayacağım" sözlerine şu ifadelerle karşılık vermişti: "Mevcut Başkan Sayın Ali Koç'un, kazandığı takdirde, yakın zamanda rekor bir oyla seçilmiş Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Sayın Şekip Mosturoğlu ile çalışmayacağı yönündeki demeçleri son derece anti-demokratik ve antikurumsaldır."

OY İSTEMEKLE SUÇLAMIŞTI

Vefa Küçük'ü destekleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Şekip Mosturoğlu'nu, üyeleri telefonla arayarak Aziz Yıldırım lehine oy istemekle suçlamıştı. Seçildiği takdirde Mosturoğlu ile çalışmayacağını dile getiren Koç, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu Başkanı, üyelerimizi arayıp Sayın Aziz Yıldırım için oy istemektedir. Beni ziyarete gelen bir kişiyle karşılaşmış, 'İnşallah Aziz Başkan kazanacak, sen de o zaman bize katılırsın' demiş. Ben, bunu kabul etmiyorum. Seçilirsem Şekip Mosturoğlu ile çalışmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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