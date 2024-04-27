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Spor

Fenerbahçe'de seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu seçimli genel kurul toplantısı başladı.

IHA27 Nisan 2024 Cumartesi 10:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı
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Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu seçimli genel kurulu başladı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurula Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Zeynep Becan, Nihat Tokat ve YDK üyeleri katıldı. 12 sandıkta 4 bin 100 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimli genel kurulda ilk olarak başkan adayları açıklamalarda bulunacak. Sonrasında üyelerin oy kullanma işlemine geçilecek. Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek.

Göreve gelecek yüksek divan kurulu başkanı 3 yıl başkanlık koltuğunda oturacak.

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