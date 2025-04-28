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  • Fenerbahçe'de seferberlik ilan edildi! Derbi öncesi 3 isim için yoğun mesai
Spor

Fenerbahçe'de seferberlik ilan edildi! Derbi öncesi 3 isim için yoğun mesai

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, eksikler için düğmeye bastı. Portekizli teknik adam Jose Mourinho, zorlu mücadele öncesi Samandıra'da seferberlik ilan etti. Sofyan Amrabat, Mert Müldür ve Maximin'in derbiye yetiştirilmesi için sağlık ekibi yoğun bir çalışma yürütüyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ28 Nisan 2025 Pazartesi 10:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de seferberlik ilan edildi! Derbi öncesi 3 isim için yoğun mesai
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1 galip ayrıldı. Zirve yarışında iddiasını sürdüren sarı-lacivertlilerde şimdi tüm dikkat, 4 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile oynanacak kritik derbiye çevrildi.

Gaziantep deplasmanında sarı kart gören Filip Kostic, derbide cezalı duruma düştü. Teknik direktör Jose Mourinho, kadroda başka eksik yaşanmaması için adeta alarma geçti.

MAXIMIN'İN DURUMU ŞÜPHELİ

Sakatlıkları nedeniyle Gaziantep kafilesine dahil edilmeyen Sofyan Amrabat, Mert Müldür ve Maximin'in derbiye yetiştirilmesi için sağlık ekibi yoğun bir çalışma yürütüyor. Ancak Maximin'in durumunun şüpheli olduğu öğrenildi.

DEV DERBİDE GÖZLER TALISCA'DA

Öte yandan, Fenerbahçe'nin formda ismi Talisca, Gaziantep karşısında da gol atarak ligde üst üste 5. maçında ağları sarstı. Sambacı yıldız, eski takımı Beşiktaş'a karşı oynayacağı bu özel maçta da serisini sürdürmek için sahada olacak.

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