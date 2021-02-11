Fenerbahçe'de Selçuk Şahin'e ceza

AA 11 Şubat 2021 Perşembe 19:35 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 19:35

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray ile oynanan derbi maçta hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Şahin'e 3 hak mahrumiyeti ve 24 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurul, sarı-lacivertli kulübe de Galatasaray derbisindeki talimatlara aykırı davranış ve saha olayları gerekçesiyle toplam 96 bin lira para cezası uyguladı.

Aytemiz Alanyaspor Antrenörü Francesco Farioli, rakip takım mensuplarına yönelik hakaretleri nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası alırken, Yukatel Denizlispor görevlisi Deniz Kodal'a 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Kurulun, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor ekiplerine, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı 9'ar bin lira para cezası verdiği duyuruldu.